Balkon-Sturz: Vater nach Weihnachtsfeier im Koma

Am Sonntag gegen 1.30 Uhr in der früh war das Ehepaar von einer privaten Weihnachtsfeier in seine Wohnung in Steinbach am Attersee zurückgekehrt. Dort angekommen wollte Christian W. nochmals zum Auto. Weil er laut Ehefrau (34) aber stark alkoholisiert war, wollte diese nicht, dass er wieder rausgeht. Sie versperrte die Tür und steckte sich den Schlüssel ein. Das ließ sich der 38-Jährige aber nicht gefallen.