Steirischer Parteichef will die SPÖ umkrempeln

Der Neue an der Spitze will die Partei völlig umkrempeln!

Lang, der am 27. Jänner 2020 (nach Schickhofer) zum neuen Parteichef gewählt werden will, nimmt den aktuellen Gehalts-Streit zum Anlass, um die in die Bredouille geratene Steirer-SPÖ von Grund auf zu reformieren: „Wir müssen wieder die Sprache der Menschen sprechen - und uns fragen, was wir tun müssen, damit wir unsere Wähler zurückholen.“ Im Klartext: Der „Neue“ an der Spitze will die Partei völlig umkrempeln!