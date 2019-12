Gewerkschaftschef verdient 214.000 Euro im Jahr

Schlechtes Ergebnis in SPÖ-Vorstandssitzung

In der SPÖ-Vorstandssitzung am Montag wurde der steirische ÖGB-Vorsitzende von seinen Genossen offiziell auf den roten Bundesratssitz gehievt. Sein Wahlergebnis war nicht gerade berauschend, aber gewählt ist gewählt. Ihm wird heute Martin Weber den Platz freimachen, der erfolgreiche Bürgermeister von Tieschen, der - entgegen des miesen Landestrends der SPÖ - in seiner Gemeinde ein Plus von 9 Prozentpunkten herausholte.