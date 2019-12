Mit Raketen fliegt viel Schwermetall in die Luft

Bis in die kleinsten Verästelungen der Lunge

„Für Rottöne sind das zum Beispiel Strontium und Lithium“, erklärt Gössler. Und: „Die Konzentration der Metalle Aluminium, Kupfer, Strontium, Barium, Wismut waren nach Silvester stark erhöht. Solche Werte können negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben - zumal die Partikel so winzig sind, dass sie in die kleinsten Verästelungen der Lunge geraten!“