Deutschland: Vater erschießt Sohn und sich selbst

Die Polizeidirektion von Itzehoe meldete, dass ein 64-jähriger Mann gegen 0.45 Uhr den Notruf wählte und den Beamten von dem Mord berichtete. Er kündigte an, sich nun selbst zu richten - was er dann auch tat, noch bevor die Einsatzkräfte am Tatort, einem Gewerbegebiet im Süden der Stadt, eintrafen. Dort fanden die Beamten auch den toten Hund.