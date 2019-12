Als „Kind“ bezeichnet: Opfer Kieferbruch verpasst

Zum Vorfall kam es am 22. Jänner, als beide Männer - jeweils in Begleitung eines Freundes - vor dem Einkaufszentrum eine Zigarette rauchten. Kurz darauf trafen die beiden im Gebäudeinneren wieder aufeinander, dabei soll der 35-Jährige den 19-Jährigen als „Kind“ bezeichnet haben. Den in seine Richtung geworfenen Zigarettenstummel wertete der Jüngere als Angriff gegen sich, versuchte er die darauffolgende Attacke am Montag vor dem Schöffensenat zu erklären. Mit einem Fußtritt ins Gesicht streckte er den 35-Jährigen nieder.