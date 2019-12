Gregor Seberg: Zurück zu den Grazer Wurzeln!

Auftritte in Graz („Hier bin ich aufgewachsen, hier habe ich meine Wurzeln“) waren für Gregor Seberg schon immer „eine ganz besondere Angelegenheit“. Als Schauspieler und Kabarettist war er schon oft unter dem Uhrturm zu Gast. Seine offizielle Steiermark-Premiere als Musiker feiert er in Kürze, am 31. Jänner, im Grazer Orpheum.