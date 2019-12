Beamte mussten Mann mit Pfefferspray überwältigen

Gegen 22 Uhr trafen Polizisten in Taxham ein, weil sie über eine bevorstehende Schlägerei informiert wurden. Doch als die die Beamten am Einsatzort eintrafen kam alles ganz anders. Ein Mann (30) flüchtete zu Fuß. Die Polizisten rannten dem 30-Jährigen sofort nach. Nach kurzer Verfolgung drehte sich der Flüchtende um, drohte den Beamten mit dem Umbringen und brachte sich mit erhobenen Fäusten in Kampfstellung. Die Polizisten griffen daraufhin zu Pfefferspray und nahmen ihn fest. Der Salzburger wird wegen versuchter Körperverletzung und gefährlicher Drohung sowie Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt