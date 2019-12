Oberösterreicher ist ältester „Arzt ohne Grenzen“

In der Serie „Vergessene Krisen“ widmet sich krone.tv-Moderator Gerhard Koller den Helden des Alltags. Einer von ihnen ist der 78-jährige Klaus Täuber. Der pensionierte Arzt aus Oberösterreich hat vor zehn Jahren am Anfang seines Ruhestandes beschlossen, für Ärzte ohne Grenzen aktiv zu werden. Seitdem war er sieben Mal in den verschiedensten Krisengebieten dieser Welt im Einsatz. Im Interview berichtet er über seine emotionalsten Erfahrungen und seine Motivation, sich auch in so einem hohen Alter freiwillig in Gefahr zu begeben.