Das Geschäft mit dem Schnee

Bereits um 6.30 Uhr wurde die Feuerwehr Michaelbeuern am Donnerstag vom Alarm geweckt. Drei Pkw kamen wegen des Glatteises von der Verbindungsstraße nach Reitsberg ab. Einer landete in der Böschung und musste daraufhin mit einem Kran geborgen werden. Auch in anderen Teilen des Flachgaus und im Tennengau gab es leichte Schneefälle. Nicht nur die Einsatzkräfte sind bei Schneefällen gefordert. Gemeinden müssen sich nach Unfällen im Winter zunehmend mit Versicherungen auseinandersetzen. Die Frage, ob ausreichend geräumt wurde, kommt regelmäßig auf.