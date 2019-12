85-jähriger Altbauer von Traktor überrollt

Ein 85 Jahre alter Mann ist am Donnerstag gegen 9.30 Uhr auf dem Bauernhof seines Sohnes in Radenthein von einem Traktor überrollt worden. Der Altbauer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Laut Polizei hatte sich das auf einer leicht abschüssigen Zufahrt abgestellte Fahrzeug in Bewegung gesetzt, als der 85-Jährige gerade einsteigen wollte.