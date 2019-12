Afghane darf bleiben: Massive Kritik von Kickl

Landbauer kündigt politische und rechtliche Schritte an

Österreich entwickle sich leider weg vom Rechtsstaat, zeigte sich auch der niederösterreichische FPÖ-Landeschef Udo Landbauer empört. Geltendes Recht komme nicht zur Anwendung. Der in allen Instanzen negativ beschiedene Afghane müsse abgeschoben werden. Landbauer kündigte an, dass die Freiheitlichen in dem Fall „alle politischen und wenn nötig rechtlichen Wege beschreiten“ würden.