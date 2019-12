Pressestimmen: „Eine letzte Chance für Putin“

Deutschland:

„Süddeutsche Zeitung“: Sanktionen? Strenge? Schutz für saubere Athleten? So klang das auch schon vor zwei Jahren, kurz vor den Winterspielen 2018 in Pyeongchang. (....) Zwei Dutzend von ihnen gewannen am Schlusstag das Eishockeyfinale und sangen, demonstrativ auf dem olympischen Eis, die russische Nationalhymne. Die Farce von Pyeongchang dokumentierte eindrucksvoll: Das angebliche so hart bestrafte Russland war mitten drin bei diesen Spielen. Am Montag erfolgte nun die nächste angeblich strenge Entscheidung. Und dann wird es wieder ähnlich ablaufen wie in Pyeongchang, dafür ist bereits gesorgt. (...) Aber erstens ist die Entscheidung nicht endgültig, Russland kann vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) ziehen. Zweitens ist der Spruch so wachsweich, dass es sich faktisch eher um ein erweitertes nationales Wimpel-Verbot handelt: Gesperrt wird Russland nur als Begriff.„