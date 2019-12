Warnstreiks bei Secop sind vorerst abgeblasen

Ab 12 Uhr hätten heute im Fürstenfelder Secop-Werk die Anlagen still stehen sollen, doch der Warnstreik wurde kurzfristig abgesagt. Grund: Am Sonntag trafen sich der aktuelle Eigentümer Secop und der alte (und vielleicht neue) Besitzer Nidec zu Verkaufsgesprächen. Das Ziel ist ja, eine Linie in Fürstenfeld zu behalten und so zahlreiche Jobs zu retten.