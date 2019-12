Madonnas Tochter inmitten dieses Nacktgewusels

Aufregung um Banane

Nackte Haut war in diesem Jahr aber nicht der große Aufreger der renommierten Kunstmesse, sondern eine an die Wand geklebte Banane mit braunen Stellen. Diese beziehungsweise die Rechte an der Kunst waren vom italienischen Künstler Cattelan für umgerechnet 108.500 Euro verkauft worden. Das Original wurde daraufhin von einem anderen Künstler verspeist und durch die nächste Banane ersetzt.