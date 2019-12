Schwarz: „Diese Fragen lassen mich komplett kalt!“

„Ich lass mich nicht stressen“, sagt Schwarz. Der nach seinen drei (!) Medaillen bei der WM in Åre wenige Tage später in Bansko einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Kein Stress und Geduld. Das gilt in doppelter Hinsicht. Einerseits braucht „Blacky“ Geduld, was die aktuellen Leistungen betrifft. Der Slalom in Levi, sein Comebackrennen, mit Platz 25 „war okay“. Im morgigen Riesentorlauf in Beaver Creek (17.45/20.45 Uhr) will er „die feine Klinge auspacken“. „Denn die ist auf dem nordamerikanischen Schnee gefragt. Hier ist die etwas rundere Linie wohl die bessere Wahl.“ Über kurz oder lang will der 24-Jährige natürlich wieder dorthin, wo er vor der Verletzung war.