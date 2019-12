Trump gegen Kreditvergabe der Weltbank an China

So solle die Volksrepublik, mit der die USA seit Monaten in einem Handelsstreit steckt, bis Mitte 2025 jährlich zwischen ein und 1,5 Milliarden Dollar an Darlehen zu niedrigen Zinsen bekommen. Der am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington verabschiedete Fünfjahresplan sieht vor, dass die Kreditvergabe gegenüber dem bisherigen Fünfjahresschnitt von 1,8 Milliarden Dollar „allmählich“ abgeschmolzen werden soll. Die Regierung in Peking hatte um die Finanzierung gebeten.