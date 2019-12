Tausende Menschen maschierten für mehr Klimaschutz

Am Rande der UN-Klimakonferenz (COP25) in Madrid sind Tausende für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. An der Demo unter dem Motto „Die Welt ist angesichts der Klimakrise aufgewacht“ beteiligte sich am Freitag die schwedische Aktivistin Greta Thunberg (siehe Video oben). Gleichzeitig begann in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile, dem ursprünglich geplanten Austragungsort der COP25, eine Kundgebung.