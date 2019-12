„Bis zu 80 Prozent meiner Patienten blieben fern“

In den steirischen Regionen gingen in den vergangenen Jahren Dutzende Hausapotheken verloren. Vor allem Senioren und Familien mit Kindern trifft diese Entwicklung. Eine Ärztekammer und eine neue Plattform machen nun mit einer Resolution mobil. Welche Folgen das Aus einer Hausapotheke haben kann, zeigt das Beispiel von Farhad Dianat in Scheifling.