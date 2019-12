Tritt nach Hund bleibt ohne Folgen

Der Angeklagte erschien nicht zum Prozess. Seine Abwesenheit dürfte aber wohl auch seinem hohen Alter und seinem Gesundheitszustand geschuldet sein. Es wurde dennoch verhandelt. Gegenüber der Polizei hatte der 83-Jährige den Vorfall bereits geleugnet. Richter Philipp Grosser hörte sich nun das Frauerl (62) von „Chester“ und eine Angestellte des Seniorenwohnheims an: Passiert ist der Vorfall am 2. September in den Gängen eines Seniorenheims. Die Frau ging mit ihrem ungeleinten Hund beim sitzenden Senior vorbei. „Auf einmal holte er aus und trat meinem Hund voll ins Gesicht.“ Dabei soll der Senior ihren kleinen Vierbeiner auch beleidigt haben. „Mein Hund hat wirklich nichts gemacht“, zeigte sie sich entrüstet, sprach auch von Absicht.