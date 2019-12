Nutella ist Salvini nicht italienisch genug

„Ich will lieber Betrieben helfen, die italienische Produkte verwenden. Ich ziehe es vor, italenisch zu essen und den italienischen Bauern zu helfen“, betonte der 46-Jährige, der seit dem Ausscheiden seiner Lega aus der Regierung Neuwahlen fordert und wahlkämpft. In Umfragen ist die Lega stärkste Partei. In der Region Emilia-Romagna, zu der Ravenna gehört, finden Ende Jänner Regionalwahlen statt. Salvini setzt auf einen Sieg seiner Kandidaten in dieser traditionell linken Hochburg.