Schüler sticht mit Messer auf Physiklehrerin ein

Eine Bluttat in einem Fachgymnasium hat am Donnerstag die westungarischen Stadt Györ in Atem gehalten. Ein 17-jähriger Schüler hatte während des Unterrichts auf seine Physiklehrerin eingestochen. Nach der Tat wurde er in Gewahrsam genommen. Laut Polizei sei eine Ermittlung gegen den Sechstklassler wegen des begründeten Verdachtes des Mordversuches eingeleitet worden. Nach der Messerattacke wurde die 51-jährige Pädagogin in ein Györer Spital eingeliefert und musste wegen Stichwunden am Rücken und an den Unterarmen operiert werden. Ihr Zustand war laut dem behandelnden Arzt des Spitals stabil.