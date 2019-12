Magnifique! Mbappe begeistert mit Ferserltor

Frankreichs Serienmeister Paris Saint-Germain hat am Mittwoch den zwölften Saisonsieg eingefahren. Der Klub aus der Hauptstadt gewann im Prinzenpark mit 2:0 gegen Nantes und verteidigte den Fünf-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze bei einem Spiel weniger als Verfolger Olympique Marseille. Kylian Mbappe brachte Paris in der 52. Minute mit einem sehenserten Ferserltor in Führung - siehe oben!