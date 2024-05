Offiziell: Barcelona schmeißt Trainer Xavi raus!

Der FC Barcelona trennt sich mit Saisonende von Trainer Xavi Hernandez. Wie die Katalanen am Freitag mitteilten, wird der 44-Jährige am Sonntagabend in der letzten Runde der spanischen Fußball-Liga beim FC Sevilla sein letztes Spiel als Barca-Coach absolvieren. Vor vier Wochen war Xavi vom Klub noch als Coach für die kommende Saison bestätigt worden. Als Nachfolger soll Hansi Flick am Montag vorgestellt werden, das berichtete die spanische Zeitung Mundo Deportivo am Freitag.