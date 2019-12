Wolfgangsee-Gemeinden wollen ein Stück vom Kuchen

Jenseits der Landesgrenze scheint das Gras grüner – besonders jetzt, wo das Salzkammergut sich mit Bad Ischl 2024 europäische Kulturhauptstadt nennen darf. Die Wolfgangsee-Gemeinden haben sich geschlossen gegen eine Beteiligung entschieden. Das Konzept widerspreche der touristischen Werbelinie, so die Begründung. Anders sieht das Karl Hager, SPÖ-Gemeinderat von Strobl: „Der Kulturtourist kommt nicht in Buskolonnen. Außerdem wurden wir nie gefragt, ob wir uns beteiligen wollen. Das wurde über unsere Köpfe hinweg entschieden.“ Bis März könnten die Gemeinden sich noch umentscheiden. Die SPÖ will das Thema in der Gemeindevertretung auf die Tagesordnung setzen.