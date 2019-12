Dreckiges Geschäft mit Müll-Tourismus

Müll wird oft Tausende Kilometer gekarrt

Nicht recycelbarer Abfall, der nun woanders entsorgt werden muss. Und in der Folge oft Tausende Kilometer in andere Länder gekarrt wird, weil es an Mülldeponien fehlt. Wie in Italien, wo derzeit viele Städte regelrecht im Müll ersticken. Und so werden nun 7000 Tonnen an italienischem Müll über Hunderte Kilometer zu einer Entsorgungsfirma in Niederösterreich gekarrt. Was vor allem unter Klimaschützern für Aufregung sorgt.