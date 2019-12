Einbrecher stahlen Schmuck, Uhren und Bargeld

Zwischen 16 und 20.30 Uhr zwängten bisher unbekannte Täter am Sonntag eine Gartentür zur Terrasse eines Einfamilienhauses in Lienz auf und gelangten durch Aufbrechen eines Fensters in das Haus. „Im ersten Stock des Hauses durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und konnten dabei Schmuck, Uhren und Bargeld in bisher unbekannter Höhe erbeuten“, heißt es von Seiten der Polizei.