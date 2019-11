Sexy Shooting mit Hayley Hasselhoff

Längst hat sich die 27-jährige Hayley Hasselhoff von ihrem berühmten Vater emanzipiert. Als Schauspielerin und erfolgreiches Curvy-Model tingelt die 27-jährige US-Amerikanerin um die Welt. Bis vor Kurzem hielt sie sich in Wien auf, als Gast der „look! - Women of the year“-Awards. Nach der Gala traf sie Freunde.