Kopfschuss im Gemeindebau: Schütze in Psychiatrie

Kopfschuss im Innenhof

Und so blieb rästelhaft, weshalb der mutmaßliche Schütze am 4. November im Innenhof der Anlage in der Hameaustraße auf sein Opfer und eine 31-jährige Frau, die gerade YouTube-Videos ansahen - zuging und aus geringer Entfernung den Mann mit einem Kopfschuss tötete.