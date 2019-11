Amber Rose: Ganzkörper-Fettabsaugung nach Geburt

Die 36-Jährige postete jetzt ein Video von sich aus dem OP-Saal, das sie kurz vor dem Eingriff zeigte. Und verriet: „Ich bin hier in Dr. Matlocks Praxis und werde mir jetzt meinen ganzen Körper machen lassen. Er wird meine natürlichen Fettpolster, die bei mir in der Familie in den Genen liegen, entfernen. Und mir all das Baby-Fett aus dem Bauch saugen.“