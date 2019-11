„In der Politik muss es auch etwas menscheln“

Wenn Schickhofer weitergemacht hätte - hätten Sie mit ihm weitergemacht?

Ich habe das an sich vorgehabt. Wir haben am Sonntag am Abend mehrfach geredet und er hat mich gefragt, wie ich mir das vorstelle. Natürlich, ich habe die Wahl gewonnen, aber ich bin nicht allein auf der Welt - ich habe ihm gesagt, wir haben am Dienstag am Abend Parteivorstand und daher können wir am Mittwoch reden. Was soll ich im Vorfeld auch reden?