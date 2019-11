Meghans Onkel: „Sie ist Primadonna mit Komplexen“

Queen feiert ohne Harry und Meghan

In den vergangenen beiden Jahren hatten Harry und Meghan mit Königin Elizabeth II. auf deren Landsitz im ostenglischen Sandringham gefeiert. „Der Herzog und die Herzogin von Sussex freuen sich auf eine ausgiebige Familienzeit“, hieß es in einer Mitteilung des Paares. Die Entscheidung, in diesem Jahr als neue Familie mit der Mutter der Herzogin zu feiern, habe auch „die Unterstützung Ihrer Majestät, der Königin“.