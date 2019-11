Abhängigkeit erhöht Risiko für Gewaltbeziehungen

41 Frauen wurden im Vorjahr getötet, die meisten Täter kamen aus dem engen, sozialen Umfeld. Jede fünfte Frau in Tirol wird mindestens einmal im Leben Opfer von psychischer oder physischer Gewalt. „Alleine in Tirol haben sich bis dato 1211 Opfer von häuslicher an das Gewaltschutzzentrum gewandt – mitbetroffen als Opfer oder Zeugen waren über 700 Kinder“, berichtet Geschäftsführerin Eva Pawlata. Im Vorjahr waren es 1187 hilfesuchende Menschen.