Messe lädt in eine digitale Welt

Ob ein virtueller Spaziergang im Stadtpark oder ein grafisch inszenierter Besuch in der neuen Landesgalerie – all das wird nun in der IMC Fachhochschule Krems geboten. Die österreichweit größte Virtual-Reality-Messe öffnet dort nämlich schon zum zweiten Mal ihre Pforten. „Nach der erfolgreichen Premiere 2018, erwarten wir heuer tausende Besucher“, freut sich Projektleiter Michael Reiner. Bereits seit Mitte Februar beschäftigt man sich in Krems im Rahmen eines Forschungsprojektes mit dem Thema. „Nun wollen wir den Gästen einen Einblick in unsere Arbeit geben“, ergänzt Reiner.