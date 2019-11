Grazerin wurde nachts in Stiegenhaus begrapscht

In einem Stiegenhaus in Graz soll in der Nacht auf Samstag eine 25-Jährige sexuell belästigt worden sein. Ein unbekannter Mann hätte sie zwischen die Beine und auf das Gesäß gegriffen, zeigte sie bei der Polizei an. Mit Schreien und Wegstoßen konnte sie den Angreifer vertreiben.