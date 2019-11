Bäckerei-Einfahrt in Dürnstein wurde zu Nadelöhr

Eigentlich hätten die Öfen am geplanten neuen Produktionsstandort aufgebaut werden sollen. Dieser ist jedoch auch nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss, in dem man sich zum Erhalt der Bäckerei in Dürnstein bekannte, noch immer nicht in Reichweite. „So lange konnte ich allerdings auch nicht mehr warten“, weiß Schmidl.