EVP-Präsident: „Sebastian, werde nicht allzu grün“

Von der Leyen stellte in ihrer Grundsatzrede nur einige Mitglieder ihrer Kommission vor. Den künftigen EU-Budgetkommissar Hahn nannte sie an dritter Stelle nach den beiden Vizepräsidenten Valdis Dombrovskis (Lettland) und Dubravka Suica (Kroatien). „Gio (Hahns Spitzname), du wirst sicherstellen, dass wir ein mehrjähriges Budget liefern, das zukunftsgerichtet ist und sein Geld wert ist“, sagte die deutsche Christdemokratin in Richtung des scheidenden Nachbarschaftskommissars, der in Zagreb auch für einen der zehn EVP-Vizepräsidentenposten kandidiert.