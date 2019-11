Casinos-Aktionär will Sidlo als Vorstand entlassen

ÖBAG und Novomatic lassen Entscheidung offen

„Die ÖBAG wird in der Hauptversammlung anhand von Fakten eine Entscheidung treffen“, erklärte Sprecherin Melanie Elisabeth Laure. Eine Woche davor, am 2. Dezember, finde eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung statt, in der die Ergebnisse der Sidlo-Sonderprüfung besprochen werden sollen. Ob es auch einen Beschluss geben wird, stehe noch nicht fest, so die ÖBAG-Sprecherin.