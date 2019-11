„Nordstern“sorgt in Bad Leonfelden für Loipenspaß

Drei Investoren kauften nötigen Pisten-Bulli

In dessen Rahmen er zusammen mit Gerhard Enzenhofer und Robert Pytlik – allesamt passionierte Hobby-Langläufer – rund 100.000 Euro in die Hand genommen hat, um den dringend nötigen Pisten-Bulli kaufen zu können. Dessen Vorgänger hatte nämlich, wie „Krone“-Leser wissen, bereits 2017 für ordentlich Aufregung in der Region gesorgt, als er nach 40 Jahren im Dienste der Sektion Skilanglauf der Leonfeldner Sportunion schlapp machte und das einstige Dorado für Loipen-Flitzer nur noch eingeschränkt befahrbar war. Nachdem man damals mit der Bitte um Unterstützung bei der Gemeinde abblitzte, folgte im Vorjahr das endgültige Aus.