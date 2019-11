Airbnb ab sofort einer der Olympia-Hauptsponsoren

Das Internationalen Olympische Komitee (IOC) und die Unterkunftsvermittlungs-Plattform Airbnb haben eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart. Das US-Unternehmen fungiert ab sofort bis 2028 als einer der Olympia-Hauptsponsoren und soll mit seinen vermittelten Unterkünften dazu beitragen, dass der Bedarf an Hotelneubauten in den Olympiastädten deutlich reduziert werde, hieß es am Montag.