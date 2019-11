Herzog reist lediglich mit 10. Rang aus Minsk ab

Die Tirolerin Vanessa Herzog hat nach dem Weltcup-Auftakt der Eisschnelllauf-Saison Aufholbedarf. Am Tag nach ihrer 500-m-Disqualifikation wegen Frühstarts holte Österreichs Sportlerin des Jahres am Sonntag über 1.000 m immerhin 31 Weltcup-Punkte, Rang zehn in 1:16,67 Min. stellte sie aber nicht zufrieden. Landsmann Gabriel Odor, am Samstag Massenstart-Zehnter, wurde 1.500-m-18. der B-Division.