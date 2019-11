Karriere-Bestleistung von Luka Brajkovic in NCAA

Auf Ziele angesprochen, sagte Brajkovic, dass sich die „Wildcats“ jedenfalls für das NCAA-Turnier („March Madness“) der besten 68 Teams qualifizieren wollten. „Wir sind dazu fähig“, ist er überzeugt. Selbst will der Feldkircher den bei jedem Spiel anwesenden NBA-Scouts sein Potenzial zeigen, „den nächsten Schritt machen“ und dabei etwa in jeder Begegnung „mehr werfen“. Am Samstag verwertete er einen seiner zwei Versuche aus der Distanz. Unter dem Korb fanden neun von zwölf Würfen ihr Ziel.