Anschlag mit Molotowcocktails auf Asylheim geklärt

Schriftzug brachte Ermittler auf richtige Spur

Ein Schriftzug, der auf einen Lkw-Anhänger in unmittelbarer Nähe des Asylheims gesprüht worden war, hatte die Ermittler offenbar auf die richtige Spur gebracht. So war das Wort „Phalanx“ auf dem Anhänger hinterlassen worden - nach Angaben der Polizei der Name eines Online-Versands, der von führenden Mitgliedern der Identitären Bewegung betrieben wird. Im Zuge der Erhebungen wurden im Oktober Hausdurchsuchungen bei den vier Verdächtigen durchgeführt und DNA-Spuren abgenommen. Spuren von drei der Verdächtigen konnten in der Folge auch am Tatort gefunden werden.