Sepp Straka verpasst Cut bei Mayakoba Classic!

Sepp Straka hat den Cut bei den Mayakoba Golf Classic in Playa del Carmen in Mexiko verpasst! Der 26-Jährige, der bereits am Freitag mit einer 73er-Runde auf dem Par-71-Kurs enttäuscht hatte, steigerte sich am Samstag lediglich um einen Schlag und blieb somit ohne Chance aufs Weiterkommen!