Wasser- und Lichtshow statt Feuerwerk zu Silvester

Schlechte Nachrichten für alle Feuerwerk-Fans! Ein solches wird es heuer in Innsbruck - zumindest in der Innenstadt - nicht mehr geben. Vielmehr soll der Jahreswechsel in der Stadt mit einer nach eigenen Angaben „noch nie dagewesenen Licht-, Wasser-, Nebel- und Soundshow“ bestreitet werden.