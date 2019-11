Arbeiterin in Maschine gezogen und schwer verletzt

Eine 36-Jährige ist am Mittwoch in Leopoldsdorf (Niederösterreich) beim Reinigen mit dem Arm in eine Sortiermaschine geraten und schwer verletzt worden. Kurz vor 9 Uhr soll eine Kollegin (52), die für das Ein- und Ausschalten der Materialzufuhr zuständig ist, die Anlage aktiviert haben.