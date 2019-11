Schneechaos in weiten Teilen Österreichs

Stromausfälle in Osttirol

In Osttirol kam es aufgrund der Schneelast zu Baumstürzen und Seilrissen. Ein großflächiger Stromausfall war die Folge. In etwa 2500 Haushalten ging das Licht aus. Über die Nachtstunden waren fünf Servicetrupps im Einsatz. Zur Unterstützung waren seit den frühen Morgenstunden weitere sechs Trupps aus Nordtirol nach Osttirol unterwegs, so ein Sprecher. Haushalte in rund zehn Gemeinden waren von den Stromausfällen betroffen, das Villgratental war vorerst komplett von der Stromversorgung abgeschnitten.