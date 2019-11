ÖFB-Frauen nach 9:0 gegen Kasachstan makellos

Zuvor hatte es für die Österreicherinnen zweimal gegen Nordmazedonien (jeweils 3:0) und in Serbien (1:0) drei Punkte gegeben. Viktoria Schnaderbeck und Co. überwintern dadurch ohne Gegentor als Gruppe-G-Führender. Fix in dieser Position geht die Truppe von Teamchef Dominik Thalhammer auch in die wichtigen Duelle mit Pool-Favorit Frankreich. Am 14. April 2020 findet das erste Duell in Österreich statt, am 5. Juni folgt die Retourpartie in Frankreich. Die Französinnen halten nach erst zwei Spielen bei sechs Punkten und 9:0-Toren.