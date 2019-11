Er ist Sturms Retter in der Not

Derzeit hängt Sturms Erfolg an einem Mann: Kiril Despodov. Trägt er sich in die Scorerliste ein, verliert Sturm nicht. War so beim 3:3 in Mattersburg, dem 4:1 gegen Admira, dem 4:0 in St. Pölten und auch zuletzt beim 3:1 im Derby gegen Hartberg - dazu bei den Siegen im Cup in Klagenfurt und Kapfenberg. Despodov ist Sturms Retter in der Not.