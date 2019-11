Pete Doherty erneut in Paris festgenommen

Kurz nach seiner Festnahme und anschließenden Freilassung wegen Drogenerwerbs ist der britische Rocksänger Pete Doherty in Paris erneut in Gewahrsam genommen worden - diesmal nach einem Alkoholexzess und einer Schlägerei. Der 40-jährige Ex-Freund von Topmodel Kate Moss sei am Sonntag wegen „Gewalttätigkeiten im Zustand der Trunkenheit“ festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Paris mit.